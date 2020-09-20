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    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 22:21
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 22:21
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    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bildirildi.

    6,97 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

    AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

    Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

    Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

    Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi VİDEO

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