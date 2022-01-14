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    Nijerya'da çocuk felci virüsü yayılıyor

    Yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın 27 eyaletinde çocuk felci virüsü yeniden ortaya çıktı. Durumun ciddiyetinin altını çizen uzmanlar, aşı kampanyasını başlattı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 15:38
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    Nijerya'da çocuk felci virüsü yayılıyor

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) yeniden tespit edildiği bildirildi.

    27 EYALETTE TESPİT EDİLDİ

    Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 27 eyalette poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

    Nijerya da çocuk felci virüsü yayılıyor #1

    AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Shuaib, şu ana kadar 395 kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti. Bu durumun ülke için endişe verici olduğuna işaret eden Shuaib, ülke genelinde virüse karşı aşı kampanyası başlatıldığını aktardı.

    Afrika'da Nijerya'dan başka Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.


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