Nijerya'da maymun çiçeği virüsü sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti

Ülkede vaka sayısı 21'e yükselirken, 40 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Koronavirüs salgının ardından dünya çapında endişe uyandıran maymun çiçeği virüsü yayılıyor.

Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılan maymun çiçeği, genellikle hayvandan insana ve nadir olmakla birlikte insandan insana yakın temas sonucu bulaşıyor.

Vücutta yüksek atei ve kaşıntılı kabarçıklara yol açan virüsün Kongo türü yüzde 10'a kadar ölüm riski bulundururken, Batı Afrika yürünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip.

Nijerya'da ilk ölüm kayıtlara geçti

AA'nın aktarımına göre ise Nijerya'da, bu yıl maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Vaka sayısı 21'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi.

Son ölüm 3 sene önce kaydedildi

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.