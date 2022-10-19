Damadın nikah masasında memurun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna hemen cevap vermediği ve annesine soru sorduğu anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Bir nikah törenindeki diyalog, sosyal medyanın gündeminde...

Bir çift, birlikteliğini mutlu sonla taçlandırmak için nikah töreni yaptı.

Nikah töreni sırasında memurun geline, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin "Evet" cevabını verdi.

Annesine baktı



Arından aynı soru damada soruldu. Damat, nikah memurunun sorusunun ardından bir süre düşündü ve annesine baktı.

Nikahta damat, annesinden onay almadan 'evet' demedi

"Son kez bir anneme bakış atmak istiyorum"

Damat, annesine yöneldi ve "Son kez bir anneme bakış atmak istiyorum, ne diyorsun?" diyerek eliyle soru sorar gibi yaptı.

Düğüne gelen misafirler ise damadın sorusuna kahkaha attı.

"Evet mi diyorsun anne "

Damat, annesinden onay alınca "Evet mi diyorsun anne?" dedi ve onay aldıktan sonra mikrofona "Evet" diye bağırdı.

Damadın nihak törenindeki anları ise sosyal medyada gündem oldu.





