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- Nişan atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
Nişan atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
- DHA
- 29.05.2020 - 09:31
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde, nişanı bozulan bir çift nedeniyle iki aile sokak ortasında birbirine girdi.
Kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı atarken, erkek tarafı da kızın ailesi ile konuşmaya gitti. Bu sırada da iki aile arasında tartışma çıktı.
DAMADIN BABASI BIÇAKLANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tartışan iki aileyi dağıtmak istedi.
Tartışma ise kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavga sırasında kız tarafından bir kişi damadın babasını bıçakladı.
Nişan atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri direnen aileleri, havaya ateş açarak uyardı. Ancak her iki aile tarafı da polise direndi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin yardımıyla polis, iki aileyi ayırdı.
Sağlık ekipleri de, kavgada yaralanan damadın babası K.B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8 KİŞİYE GÖZALTI
Polis, kavgaya karıştığı öğrenilen 8 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Ekiplerin, mahalledeki geniş güvenlik önlemleri de gece boyunca sürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.