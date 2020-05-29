Başakşehir'de iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan tartışmada damadın babası bıçaklanırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi'nde, nişanı bozulan bir çift nedeniyle iki aile sokak ortasında birbirine girdi.

Kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı atarken, erkek tarafı da kızın ailesi ile konuşmaya gitti. Bu sırada da iki aile arasında tartışma çıktı.

DAMADIN BABASI BIÇAKLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tartışan iki aileyi dağıtmak istedi.

Tartışma ise kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavga sırasında kız tarafından bir kişi damadın babasını bıçakladı.

Nişan atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri direnen aileleri, havaya ateş açarak uyardı. Ancak her iki aile tarafı da polise direndi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin yardımıyla polis, iki aileyi ayırdı.

Sağlık ekipleri de, kavgada yaralanan damadın babası K.B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Polis, kavgaya karıştığı öğrenilen 8 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Ekiplerin, mahalledeki geniş güvenlik önlemleri de gece boyunca sürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.