Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırıda tutuklama talebi

Arkadaşıyla parkta oturan Neşe Nur Akkaya'yı "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek termosla darbeden Eray Çakın, mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğramıştı.

Parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan Eray Çakın, iddiaya göre iki gence "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun." ifadelerini kullanmıştı.

Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin." diyerek Eren Çakın'a tepki göstermişti.

TERMOSLA DARBETTİ

Akkaya’nın tepkisi üzerine Çakın, elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Genç kız şiddet karşısında yere yığılırken, araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerin hedefi olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Çakın'ın Akkaya'ya saldırısına vatandaşlar müdahale ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Hastaneye kaldırılan Akkaya, darp raporu alarak daha sonra Çakın'dan şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan Çakın, Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylemlerinde bulunduğunu itiraf etti. Arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da saldırıya şahit olduklarını söyledi.

TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemleri tamamlanan Çakın, bugün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.