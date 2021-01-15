Nişantaşı’nda binada çıkan yangın panik yarattı

Ünlü bir mağazanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, işlerine giden vatandaşlar olayı seyretmek için kaldırımda durdu.

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir mağazanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın panik yarattı.

Dumanı fark eden bir kişinin haber vermesinin ardından mağaza çalışanları kendilerini dışarı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.

DURUP İZLEDİLER

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar olayı seyretmek için kaldırımda durdu.

Mağaza çalışanları ve yoldan geçen vatandaşların merakla izlediği çalışmaların ardından söndürüldü. Vatandaşlar olayı seyrederken sosyal mesafeyi unuttu.

Bir çok vatandaş ise cep telefonlarının kameralarını açarak olayı görüntüledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

















