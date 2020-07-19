Oyaladıkları turist kadının çantasını çalan kadınlar yanındaki çocuğu geride bırakarak kaçarken, mağdur kadın ise yakalayıp polis ekiplerine teslim etti.

İstanbul Nişantaşı'nda, kafeye gelen turist bir kadın hırsızların hedefi oldu.

Kafede çocuğuyla beraber oturan turist kadının yanına bir çocuk gelerek para istedi. Kadın ise çocuğa para vermeyerek uzaklaşmasını istedi. Çocuk ısrarını sürdürürken yanına dört kadın daha geldi.

Turistin dikkatinin dağılmasıyla kadınlardan biri turistin çantasını alarak kaçmaya başladı.

YANLARINDAKİ ÇOCUĞU YAKALADI

Bunu gören turist ise çantasını çalan hırsızı kovaladı. Çantayı çalan kadın ara sokaklara girerek izini kaybettirirken yanındaki çocuğu ise geride bıraktı.

Bunu gören turist kadın çocuğu yakalayarak muhafaza altına alırken, çevredeki vatandaşlar da yaşanan hırsızlık olayını polise bildirdi.

Nişantaşı'nda kafede oturan turistin çantası çalındı

15 DAKİKA ARAYLA İKİ HIRSIZLIK YAPTILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüphelilerin eşkallerini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Turist kadının çantasını çalan şüphelinin de bulunduğu 4 kişilik grubun 15 dakika önce yine bir hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Cadde üzerinde bulunan bir başka kafede oturan bir kadının cüzdanının çalındığını fark eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKIP KAÇMIŞ"

Turist kadının büyük panik yaşadığını belirten esnaf, "Küçük bir çocuk varmış, 8-10 yaşlarında. Turist kadınının yanına yaklaşıp oyalamış. Diğer kadınlar da gelip o ara çantasını çalmış. Kadınlar kaçmış , çocuğunu bırakıp gitmişler. Turist kadın da çocuğu yakalayıp polise teslim etti. Büyük panik yaşadı kadın." ifadelerini kullandı.