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    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu

    İstanbul’un en gözde eğlence merkezlerinin başında gelen Nişantaşı’na vatandaşların akın etmesiyle yılbaşı yoğunluğu oluştu.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 21:29
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    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu

    Yeni yıla saatler kala vatandaşlar, İstanbul’un birçok eğlence noktasına akın etti.

    Bu noktaların başında gelen Nişantaşı’nda ise yeni yıl heyecanı coşkulu geçiyor.

    BİRÇOK NOKTADA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Pandemi öncesi günlerini aratmayan Nişantaşı’nın sokak ve caddeleri eğlenmeye gelen vatandaşlar ile dolarken birçok noktada yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Renkli görüntülere sahne olan Nişantaşı’ndaki o anlar kameralara yansıdı.

    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu VİDEO

    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu #1

    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu #2

    Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu #3

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