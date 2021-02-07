Gece saatlerinde iki hırsızın motosiklet çalarak kaçma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Nişantaşı'nda Şehit İsmet Armağan Sokak üzerinde gece saatlerinde bir motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, çevreyi gözlemledi.

Kameraya takılan hırsızlar, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı.

Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikleti iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları daha sonra da bir kişinin gözcülük yaparken diğerinin motosikleti çalması görülüyor.

İki hırsız motosikletlerine atlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Nişantaşı'ndaki motosiklet hırsızları kameraya yakalandı VİDEO













