Hayatta Her Şey Var programında, kocasının çocuğu için 3 gün eski eşinde kaldığını belirten seyirci, eşinin hala eski eşine aşık olup olmadığını sordu.

Nur Viral’in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin konuk olduğu bir programda, seyircilerden gelen sorular uzmanına yöneltildi.

Seyircilerden birinin, “Kocam çocuğu için haftada 3 gün eski karısının evinde kalıyor. Kocam çok mu fedakar yoksa eski karısına mı aşık?” sorusu, Ezmeci tarafından yorumlandı.

Ezmeci, kocanın yaptığının doğru olmadığının altını çizerek şu sözleri kullandı:

“Çok var bu. Şimdi tabii ki bir erkeğe baktığımızda çocuğu ile ilgilenmesi güzel bir şey. Ama çocuğu ile ilgilenmesi için o evde kalmasına gerek yok. Çocuğu ile ilgilenip evine dönmesi lazım.





“ATEŞLE BARUT AYNI YERDE TÜM GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRMEZ”

Burada sizin de sınır çizmeniz lazım. Eski karısı ile aynı evde kalıyor olmak hem doğru bir şey değil hem orada bir etkileşim olabilir. Sonuçta birliktelik yaşadığı bir kişi. Olabilir diyoruz tabii, kesin bir şey yok ama bu tehlikeli bir dinamik. Ateşle barut aynı yerde tüm geceyi birlikte geçirmez.

Nur Viral'e seyirciden gelen soru: Kocam çocuğu için eski eşinde kalıyor, fedakar mı VİDEO



“ESKİ KARISI BAŞKA ADAMA GİDECEK DİYE ÖDLERİ KOPUYOR”

Tabii ki çocuğu ile ilgilenecek. Ama biz görüyoruz ki eski karısı başka adama gidecek diye ödleri kopuyor. O kadını hala tutmak istiyorlar.”





“ÇOK FEDAKARLIK İYİ BİR ŞEY DEĞİL”

Ezmeci’nin yorumları üzerine Nur Viral, “Boşanmış bir erkek için eski karısı hala bir ateş mi?” sorusunu yöneltti. Ezmeci’nin Viral’e cevabı çok net oldu.

Ezmeci, “Gerçekten ateş. Çünkü şu anlamda ateş. Eski eşinin başka biri ile olma ihtimali adamı hala çıldırtıyorsa o zaman bu bir ateş. Aynı evde oturmamaları kalmamaları lazım. Sonuçta eskiden bir paylaşım olmuş. Bir birliktelik yaşanmış. Burada bir dürtü var, her an tetiklenebilir. Yani eşiniz, eski eşi ile bir arada kalamaz. Zaten çok fedakarlık iyi bir şey değil, bunu hep söylüyoruz.” dedi.

“GECE UYUMAK TEHLİKELİ”

Viral’in, “Erkeğin çocuğum için oradayım, çocuğum için gitmeyecek miyim, çocuğum ile ilişkime ne karışıyorsun demesine ne cevap verecek peki?” sorusuna Ezmeci, şu yanıtı verdi:

“Çocuğunla istersen 5 gün birlikte ol. Ama ne olur gece evine dön. Ben gece sensiz uyuyamıyorum. Rahatsız oluyorum. Çocuğunla çok iyi ilişkin olsun ama ben gece seni yanımda istiyorum. Gece uyumak tehlikeli.”