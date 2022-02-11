Ocak ayında 148 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Emniyet'in derlediği verilerde, yeni yılın ilk ayında yurt genelinde 118’i ölümlü, 12 bin 181’i yaralanmalı toplam 37 bin 380 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 148 kişi vefat etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarıyla iligli aylık verileri derledi.

Başkanlık, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili ölümlü kazaların da dahil olduğu verileri paylaştı.

Geçen ay Türkiye genelinde 118’i ölümlü, 12 bin 181'i yaralanmalı, 25 bin 531’i hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 830 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 18 bin 142 kişi yaralanırken, 148 kişi de hayatını kaybetti.

İSTANBUL'DAKİ KAZALARDA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Ocak ayında en çok kaza yaşanan il, yine İstanbul oldu. Bin 546 kazanın yaşandığı mega kentte 18 kişi hayatını kaybetti, 1999 kişi de yaralandı.

İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza ile Tunceli, 7 kaza ile Bayburt, 11 kaza ile Ardahan oldu. Ocak ayında, 14 bin 598'i 'alkollü araç kullanmak’ suçundan toplam 1 milyon 327 bin 947 trafik cezası uygulanırken, 85 bin 529 araç ise trafikten menedildi.

ARALIK AYI KAZALARI DA PAYLAŞILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

EN SIK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”

Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetmiş, 276 bin 935 bin kişi de yaralanmıştı.





















