İHA

Eski bakanlardan ve CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi gereğince resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla Şükrü Erdem'i ifade vermeye çağırdı. Şükrü Erdem ifade vermek üzere adliyeye gelirken, partililer de adliyede toplandı.

"Biz de suç duyurusunda bulunduk"

Erdem, savcılığa verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Tarafıma kumpas kurulmak amacıyla yapılan bu asılsız gerçek dışı videolar neticesinde bugün itibarıyla yasal süreç başladı. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Kötü niyetli şekilde basın yayınlarını kullanarak beni bütün Türkiye'ye linç ettiler. Hakkımda yanlış haberler yayan ve bu haberleri tüm sosyal medyalarda çekinmeden paylaşarak senelerce ailemden, hayatımdan ödün vererek alnımın akıyla hizmet ederek milletimde yer ettiğim saygı ve itibarı 2 dakikada yalan haberlerle yerle bir etmeye çalışanlara izin vermedim, vermeyeceğim.

"Bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak"

Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak. Kirli zihniyet ve kirli siyasetinizle kendi kazdıkları bu çukurda onlar ve onlar gibiler boğulacaktır. Hayatım boyunca gururla taşıdığım onurumu ve kimliğimi böylesine aşağılık gerçek dışı suçlamalarla kirletmeye çalışan kim varsa hakkımı helal etmiyorum. Mustafakemalpaşa için iyi olacağını düşünerek kendisine oy attığım, ismini anmaya gerek duymadığım şahsiyete oyum da, hakkım da haram olsun. Çünkü anladım ki onların koltuk sevdası onurlarından da, şereflerinden de daha öte. O yüzden onlara üzülüyorum.