ODTÜ'lü İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

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Üniversite kampüsünde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

Ankara'da yaşayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan 21 yaşındaki İrem Kütük, Tahir Kepenek'in kullandığı ODTÜ İç Hizmetler'e ait kamyonetin yana açılan kapağının kendisine çarpması üzerine hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölmününün ardından kamyonet şoförü Tahir Kepenek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

4,5 AY TUTUKLU KALDI

Kazada kusurlu olduğu saptanan Tahir Kepenek hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepenek, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildi.

BERAAT TALEP ETTİ

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kepenek hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Kepenek, suçsuz olduğunu, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kepenek, yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.

4 YIL HAPİS CEZASI

Yapılan yargılama sonucu Kepenek, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.