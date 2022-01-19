Oğlunu öldüren futbolcu Cevher Toktaş'ın cezası belli oldu

5 yaşındaki oğlunu hastane odasında boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski futbolcu Cevher Toktaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş'ın 5 yaşındaki oğlu Kasım, 23 Nisan 2020'de öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan minik Kasım, bir anda fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Ancan Kasım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM SEBEBİ BOĞULMA

Çocuğun ölüm raporunda ise 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak’ öldüğü bildirildi.

BABASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan 12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, çocuğunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu anlattı.

"KASIM'I HİÇ SEVMEDİM"

Toktaş ifadesinde, "Kasım'ın yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes çocuğumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum". dedi.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Cevher Toktaş, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanığın avukatları, anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ederek sanığın, ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Önceki celse sanığa yönelik akıl sağlığı yönünden alınması istenen raporun geldiği, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtildi.

"BENİM YÜZÜMDEN HASTALANDI, CİMRİLİK YAPIP HASTANEYE GÖTÜRMEDİM"

Mahkeme heyeti, karar aşamasına gelen duruşmada, Cevher Toktaş’a son sözünü sordu. Toktaş, hasta olan çocuğunu doktora götürmediği için kendisini cezalandırmak istediğini belirterek, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

BEDEL ÖDEMEK İÇİN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sözlerine devam eden sanık, topluma mal olmuş bir birey olduğunu ve yıllarca profesyonel futbol oynadığını söyledi. Oğluna yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirmesi için ‘cinnet’ gibi herhangi bir durumun oluşması gerektiğini ifade eden Toktaş, olay günü belli aralıklarla telefon görüşmeleri yaptığını ve hemşireleri aradığını söyledi. Bu arama kayıtlarına bakıldığında eylemi gerçekleştirecek vaktinin olmadığının anlaşılacağını belirten Toktaş, rahatsızlanan oğlunu bir süre hastaneye götürmediği için, yaşadığı vicdan azabı karşısında bedel ödemek istediğini iddia etti. Bu yüzden emniyete gidip ifade verdiğini ileri süren sanık, ifadesinin polisler tarafından şekillendirildiğini öne sürdü. Kendisinin de tutuklanmak istediği için, aksi beyanda bulunmadığını söyledi.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti.

Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Cevher Toktaş, “En güzel kararı vereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.