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- OGM: Vezirköprü'de orman yangını yok
OGM: Vezirköprü'de orman yangını yok
Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun Vezirköprü’de orman yangını başladığına dair iddialar üzerine Orman Genel Müdürlüğü, ‘asılsızdır’ açıklaması yaptı.
- DHA
- 01.08.2021 - 08:33
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.
OGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.
“ÖRTÜ YANGINI SÖNDÜRÜLMÜŞTÜR”
Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.