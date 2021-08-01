OGM: Vezirköprü'de orman yangını yok

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun Vezirköprü’de orman yangını başladığına dair iddialar üzerine Orman Genel Müdürlüğü, ‘asılsızdır’ açıklaması yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

OGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.

“ÖRTÜ YANGINI SÖNDÜRÜLMÜŞTÜR”

Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.