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    OGM: Vezirköprü'de orman yangını yok

    Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun Vezirköprü’de orman yangını başladığına dair iddialar üzerine Orman Genel Müdürlüğü, ‘asılsızdır’ açıklaması yaptı.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 08:33
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    OGM: Vezirköprü'de orman yangını yok

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

    OGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.

    “ÖRTÜ YANGINI SÖNDÜRÜLMÜŞTÜR”

    Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

    OGM: Vezirköprü de orman yangını yok #1

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