Oğulcan Engin’in motosikletini çalan hırsız kamerada

Oğulcan Engin’in Cihangir’de anahtarını üstünde unuttuğu motosikletini çalan hırsız yakalanıp tutuklanırken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle Beyoğlu Cihangir’deki mekanına gelen Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, hırsız kurbanı olmuştu.

Üstünde anahtarını unutarak iş yerine giren Engin’in arkasından durumu fark eden bir şahıs, motorun yanına gelmişti.

SEVGİLİSİYLE MOTOSİKLETİ ÇALDI

Anahtarı kontaktan çıkartan şahıs, önce motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aramış, daha sonra motosiklete binerek kız arkadaşıyla birlikte kayıplara karışmıştı.

KASIMPAŞA'DA KAZALI HALDE BULUNDU

Olayın ardından Engin’in şikayetini üzerine adrese polis ekibi sevk edilmişti. Bölgedeki güvenlik kameralarını görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etmişti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa’da terk edilmiş halde bulunmuştu.

HIRSIZ 1 GÜN SONRA YAKALANDI

Motosikletin muhafaza altına alınmasının ardından devam eden çalışmalarda şahıs, güven timleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan şahıs, işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet de Engin’e teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bugün ise hırsızın motosikleti çaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızın, kız arkadaşıyla Beyoğlu sokaklarında gezindiği anlar yer aldı.

Oğulcan Engin’in motosikletinin çalındığı anlar