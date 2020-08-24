Okmeydanı’nda dürüm yerken saldırıya uğradı

Şapkalı saldırganın arkasından yaralı halde ateş açan yaralı, olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

İstanbul’un Şişli ilçesi Okmeydanı semtinde 14 Temmuz Salı günü saat 03.00 sıralarında bir iş yerinin önüne gelen Fatih Eşgünoğlu (25), arkadaşı Şahin S. (36) ile birlikte oturarak sohbet etmeye başladı.

Dürüm sipariş veren ikili, gelen dürümleri yemeye başladı.

Bu sırada cadde üzerinde yürümeye başlayan kimliği belirsiz şapkalı iki kişi, ikilinin yemek yediği yere geldi. Eşgünoğlu’nun önünde duran kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı.

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ARKADAŞI ZOR KURTULDU, KENDİSİ KALÇA VE BACAĞINDAN YARALANDI

Birkaç el ateş açan şüpheli kişi, kaçarken de ateş etmeye devam etti. Sağ bacağından ve kalçasından aldığı kurşunlarla yaralanan Eşgünoğlu, yere düştü. Yanındaki arkadaşı Şahin S. ise saldırı esnasında kendisini kaldırım boşluğuna atarak korunmaya çalıştı.

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Yaralı Eşgünoğlu, belinden çıkarttığı tabancasıyla da saldırganların arkasından ateş açtı. Ancak isabet ettirememesi üzerine saldırganlar geldikleri cadde üzerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Eşgünoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Eşgünoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin şüphelilerin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı.