Kendisine 200 bin lira borcu olduğu eski ortağının iş yerini basan şahsın, dükkanın camlarının kırıp, tabancayla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da, hırdavatçılık yapan Hakan A., Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’ndeki iş yerinde sıhhi tesisat malzemeleri üreten eski ortağı esnaf Mehmet O.'yu arayarak görüşmek istediğini söyledi.

200 BİN LİRALIK BORCUNU İSTEDİ

Hakan A., geçtiğimiz 2018 yılında ortaklık yaptığı Mehmet O.’dan o dönemde su armatürü ticaretinden kazandığı 200 bin lirayı istedi. Ancak Mehmet O, “bugün, yarın parayı vereceğim” diyerek Hakan A.’yı oyaladı.

Süreç böyle devam ederken Hakan A., Mehmet O.’nun iş yerine gelerek parayı istedi. Ancak eski ortağı Mehmet O.’yu bulamayan Hakan A. iş yerinden ayrılarak uzaklaştı.

Okmeydanı'nda eski ortağının iş yerini bastı ViDEO

İŞ YERİNİ BASTI

Olayın ardından arkadaşıyla birlikte ertesi gün tekrar iş yerine gelen Hakan A., alkolün de etkisiyle dışarıdan bağırarak Mehmet O.’ya dışarıya çıkmasını söyledi. Ancak dışarıya kimsenin çıkmaması üzerine sinirlenerek kontrolünü kaybeden Hakan A., yerde bulduğu taşı iş yerine fırlattı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Şahıs ardından eline geçirdiği sopayla iş yerinin camlarını tek tek kırmaya başladı. Hıncını alamayan saldırgan son olarak belinden çıkarttığı ruhsatsız tabancasıyla iş yerine 7 el ateş açtı.

Olayın ardından saldırgan Hakan A., yanındaki arkadaşıyla beraber iş yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 7 adet boş kovan ele geçilirken, görgü şahitlerinin de ifadesi alındı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Çevredeki kamera görüntülerini de inceleyen polis, sopayla iş yerinin camlarını kıran ve tabancayla ateş açan saldırganın eşkalini ve kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen Hakan A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul ederek emniyette ifadesi alınan şahıs ruhsatsız tabancasını da teslim etti.

İfadesinde pişman olduğunu belirten Hakan A.’ya “mala zarar verme”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silah kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.