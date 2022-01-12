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- Okmeydanı'nda iş yerine silahlı saldırı
Okmeydanı'nda iş yerine silahlı saldırı
İş yerine silahla saldırmak isteyen iki şüpheli, silahın tutukluk yapmasıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri gelen ikili, dükkanı iki kez kurşunlayıp ortadan kayboldu.
- İHA
- 12.01.2022 - 13:06
- Güncelleme : 12.01.2022 - 13:21
İstanbul Okmeydanı'nda yol kenarında sohbet eden iki şahıstan biri, tekstil imalatı yapan iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş etmek istedi.
Silahın tutukluk yapması üzerine panikleyen şahıs, yanındakiyle birlikte sokaktan uzaklaştı.
GERİ GELİP AMACINA ULAŞTI
Kısa bir süre sonra olay yerine gelen şahıs, tabancasını çıkartarak iş yerinin iki farklı noktasına ateş açtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan ve yanındaki kişi koşarak kaçtı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Durumu fark eden iş yeri sahibi Serdar Selçuk D., güvenlik kameralarını inceleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, görüntülerden yola çıkarak saldırganı yakaladı.
İstanbul’da iş yerine bir garip silahlı saldırı