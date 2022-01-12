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Okmeydanı'nda iş yerine silahlı saldırı

Okmeydanı'nda iş yerine silahlı saldırı

İş yerine silahla saldırmak isteyen iki şüpheli, silahın tutukluk yapmasıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri gelen ikili, dükkanı iki kez kurşunlayıp ortadan kayboldu.