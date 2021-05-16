Okmeydanı'nda kendisini döven şahsı 7 yerinden vurdu

İş yerine basarak kendisini darbeden Kadir K.'yi gece saatlerinde sokak ortasında gören Ahmet D., silahla terör estirdi.

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan araç kiralama firması 3 şahıs tarafından basıldı.

İş yerine giren saldırganlardan biri, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak darbetti. Şahısların karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede, baskın yapan grup kaçmaya başladı.

ARKALARINDAN KURŞUN YAĞDIRDILAR

O esnada silah doğrultan şahıs tabancasını yere düşürünce darbedilen şahıslardan biri silahı alarak grubun arkasından ateş açtı. Baskın yapan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, grubun arkasından silahla ateş açan Ahmet D. ve Mahmut D’yi yakaladı. Polis 2 şahsın üzerindeki kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tabancaya el koydu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler hakkında, “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet güçleri “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Tehdit”, “Hakaret”, 2 adet “Kasten yaralama” ve “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından kaydı bulunan Kadir K.’yi yakalamak için ise çalışma başlattı.

DAYAK YEDİĞİ ŞAHSI 7 YERİNDEN VURDU

Emniyetin çalışmaları sürdüğü esnada darbedilen Ahmet D., gece saatlerinde Kadir K.’yi sokak üzerinde gördü. Hemen silahını çeken Ahmet D., kendisini döven Kadir K.’ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Sol eline 1 adet, sol kalçasına 3 adet ve sol ayağı ile dizine 3 adet olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Kadir K., ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet D. ise kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan Ahmet D.’ye “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette “Hırsızlık” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” kaydı bulunan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.