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    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı

    Motosikletli iki kişi, bir iş yerinin önünde oturan Talha Karayılan'a kurşun yağdırdı. Panikle kendini dükkana atan genç hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için harekete geçti.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:07
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    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı

    İstanbul'da yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye" yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı'ndaki bir tamirhane önünde otururken motosiketli iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    SÜRÜNEREK İÇERİ GİRDİ

    Baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı #2

    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı #3

    Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturan gence silahlı saldırı #4


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