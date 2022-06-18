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- Okmeydanı’ndaki taciz ihbarından göçmen çıktı
Okmeydanı’ndaki taciz ihbarından göçmen çıktı
- 18.06.2022 - 10:24
İstanbul’un Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, taciz ihbarı üzerine harekete geçti.
Okmeydanı semtindeki adrese giden polis ekipleri, çevrede inceleme yaptıktan sonra bir eve baskın düzenledi.
Taciz ihbarından kaçan göçmen çıktı
Polis, taciz olayı için baskın düzenledikleri adreste Afganistan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerle karşılaştı.
Ev içerisinde arama yapan ekipler, kaçak göçmenleri yakalayarak polis merkezine götürdü.
İHA’nın haberine göre emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için göç idaresi merkezine gönderildi.
Ev sahibine ceza
Öte yandan kaçak göçmenlerin saklandığı ev sahibine “Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahıslara mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralamak” suçundan toplamda 36 bin 36 TL para cezası kesildi.