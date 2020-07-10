Okuldaki patlamada yaralanan öğretmen hayata veda etti

Meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti.

Mersin Toroslar'daki bir lisede dezenfektan üretimi sırasında patlama meydana geldi.

Alsancak Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde meydana gelen patlamada, metal kimya bölümü öğretmeni Ramazan Şahin ve Hasan Satır yaralandı.

KİMYA ÖĞRETMENİ KURTARILAMADI

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğretmenlerden durumu ağır olan Ramazan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti. Diğer öğretmenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesinin bugün Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.



