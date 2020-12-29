İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in, geçen yıl katıldığı bir TV programında kadına şiddete yönelik ifadelerini ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice öldürdü.

Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap çok çarpıcı olmuştu:

KATLEDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİNDEN TV PROGRAMINDA ŞİDDETLE İLGİLİ SÖZLER

"Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar.

"ÇÖZÜLÜR MÜ? SANMIYORUM"

Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu çözülür mü sanmıyorum önlenir azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."

Öldürülen Aylin Sezer'in TV programında yaptığı 'şiddet' temalı konuşma- İZLE



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