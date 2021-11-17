Ölen ağabeyinin eşini istemeye giden kardeş, Didem Arslan Yılmaz’ı kızdırdı

İstanbul’da cinayet gibi kazaya kurban giden moto kuryenin eşi, katıldığı canlı yayında kayınvalidesi ile küçük oğlunun kendisini istemeye geldiğini söyledi, ortalık karıştı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan anne Latife Bedir, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Ferah Mahallesi'nde iş yerine evrak götürdükten sonra motosikletine doğru yönelen 36 yaşındaki oğlu Gökhan Bedir'in kazaya değil, cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Görüntüler üzerinden konuşan anne, sürücü Onur Efik’in, hafif ticari aracını Gökhan Bedir’in üzerine doğru isteyerek sürdüğünü anlattı.

YASAK AŞK İDDİASI

Anne Latife Bedir, ortada yasak aşk olduğunu öne sürerek, gelini ve sevgilisi olduğunu söylediği Onur Efik’in, bu cinayet gibi kazayı planladığını aktardı.

Günlerdir incelenen görüntülerle birlikte anne Bedir, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, dün canlı yayında bir yüzleşme yaşandı.

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“BENİ İSTEMEYE NEDEN GELDİLER?”

Suçlanan gelin Berrin Bedir, sırtı dönük bir şekilde çıktığı yayında iddiaların tümünü reddederken, şoke eden bir gelişmeyi anlattı.

Berrin Bedir, “Benim eşimin 40’ıncı gününde annesi ile oğlu beni istemeye neden geldiler?” diye sordu.

Bunun üzerine kayınvalide, böyle bir talebin gelininden geldiğini söyledi. Sonrasında canlı yayına telefonla Latife Bedir’in diğer oğlu Mustafa katıldı.

“MÜSLÜMANLIK'TA, İSLAM’DA VAR BÖYLE BİR ŞEY”

“40 değil, 42’nci günde istemeye gittik.” diyen Mustafa, şöyle devam etti:

“Ağabeyim rahmetli olunca gidip istedik. Müslümanlık'ta var böyle bir şey, İslam’da var. Yanlış olan nedir? Tanıdığım bir cami hocası vardı. Kendisiyle İslam üzerine bayağı konuştuk. Çocuklar başıboş kalacak, aileler dağılacak. Böyle bir durumdan sıyırmak için yaptık.”

Araya giren Didem Arslan Yılmaz, “21’inci yüzyılda yaşadığımız dönemlerde bu yaşadığınızı çok da makul gördüğümü söyleyemeyeceğim. Ağabeyinizin 40'ı çıkmadan böyle bir şey yapıyor olmanız insanın kafasını karıştırıyor. Amaç ne? Başkasına gitmesin mi?” dedi.

“DİNİMİZİ KARIŞTIRMAYIN”

Yeniden söz alan Mustafa, “Ortada bir suikast var. Onu mu konuşacağız, yoksa bu isteme mevzusunu mu?” diye konuştu.

Bu sözler üzerine sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, “Dinimizi karıştırmayın. Biz sizin ağabeyinizin öldürülüp, öldürülmediğini araştırıyoruz. Bir kadın bundan rahatsız olduysa ekranda söyleyebilir. Size mi soracağım neyi konuşup, konuşmayacağımı? Mustafa Bey, sonuçta olmaması gereken bir şey yapmışsınız. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Geleneklerimizde olabilir böyle şeyler de olmasa iyi olurdu yani. Şimdi onu karıştırmayın.” ifadelerini kullandı.