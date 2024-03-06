Ölümlü kazayı gören taksici: Timur Cihantimur'un aracı bir başka araçla yarışıyordu İstanbul'da 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın görgü tanığı taksici, 2 lüks aracın hızla kendisini geçtiğini ve yarıştıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, aşırı hız tutkunu bir gencin, bir aile babasının ölümüne neden olduğu kazayı ve sonrasında yaşananları konuşuyor.



1 Mart akşamı İstanbul'un Kemerburgaz yolunda ATV ile seyahat eden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı ve dört arkadaşı, motorlarının bozulması sonucu yol kenarında durmak zorunda kaldılar.

Bu sırada 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı lüks araç, Acı ve diğer dört kişiye çarptı.

Kaza sonucu Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, Timur Cihantimur, annesi ünlü yazar Eylem Tok'u arayarak olay yerine gelmesini istedi.

16 yaşındaki çocuk aşırı hız yaptı: Bir aile babasız kaldı

Olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlunu bölgeden kaçırdı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve annesi, daha sonra ise havalimanına geçti.

Oğlunu yurt dışına kaçırdı

Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, anne ve oğlunun Mısır'a uçtukları öğrenildi.

Timur Cihantimur'un neden olduğu bir ölüm vakasıyla ilgili olarak, ünlü estetik cerrahı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un havaalanında bulunmadığı gözlemlendi.

Eylem Tok: "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız"

Olayın detaylarının gün yüzüne çıkmasının ardından çocuklarını Mısır'a kaçıran aileye yönelik tepkiler giderek arttı.

Medyanın olayı gündeme taşımasıyla birlikte yazar Eylem Tok, uzun bir özür mektubu yayınladı ve "Timur, olayın meydana geldiği andan itibaren her gün, Türkiye'ye dönüp cezamı çekmek istediğini, bir aileyi dağıttığını söyleyerek ağlıyor. Ben de bir anne olarak, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadeleriyle yaşananları hafifletmeye çalıştı.

Görgü tanığının ifadesi: Yarışıyorlardı

Yaşanan acı olayın tanığı olarak ifade veren bir taksici, şunları söyledi: