Ömer Çelik'ten Emirhan Yalçın'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hadise üzerinden provokasyonların tertip edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yabancı uyruklu bir şahsın bıçaklı saldırısında göğsüne aldığı darbeyle yaşamını yitirmesi toplumsal tepkiyi beraberinde getirdi.

Ölüm haberinin yayılmasının ardından, sosyal medyadaki provakatif paylaşımların artmasının da etkisi ile mahallede gerilim yükseldi.

Sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı, evlere taş atarak Suriyelilerin araçlarını ters çevirdi.

Evlere atılan taşlardan biri, küçük bir Suriyeli çocuğun başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.

"HADİSE, HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emirhan Yalçın’ın ölümünün ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

"SUÇ BİREYSELDİR"

Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir. Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

"ÜLKEMİZE VE İNSANIMIZA ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.

Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.

"PROVOKASYONLARA KARŞI SAĞDUYULU OLMALIYIZ"

Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir. Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız.

"YALAN HABER VE DEZENFORMASYONLARA DİKKAT ETMELİYİZ"

Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz. Büyük milletimiz, sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır.

Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz, hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir.

"KUTUPLAŞTIRICI NEFRET DİLİ ASLA MUHALEFET OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır.

"EMNİYET VE YARGI KURUMLARI GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz. Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter. Büyük milletimiz insanlık vicdanının temsilcisidir. Emniyet ve yargı kurumları görevinin başındadır. Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicadanına saldırmak isteyenlerdir."