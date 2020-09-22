Önder Deniz Kolgu dolandırıcılık iddiaları ile gündemde! Eski futbolcu Deniz Kolgu kimdir, kaç yaşında?

Eski futbolcu, teknik direktör, spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu, bir kadını evlilik iddialarıyla kandırıp dolandırıcılık yaptığı iddiası ile gündemde. Önder Deniz Kolgu kimdir, kaç yaşında?

Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren iş kadınının, eski erkek arkadaşı Deniz Kolgu'ya dolandırıcılık ve tehdit suçlarından sava açtığı öğrenildi.

İddiaların ardından 'Önder Deniz Kolgu kimdir, kaç yaşında? Deniz Kolgu'nun dolandırıcılık yaptığı iddiaları doğru mu?' sorularının cevapları da merak konusu oldu.

DENİZ KOLGU'NUN DAHA ÖNCE DOLANDIRDIĞI KADINLAR

Eski futbolcunun etrafa olan borcu bittiğinde evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracaklarını söyleyerek kendisini kandırdığını söyleyen genç kadın, ilişkisi olduğu birçok kadını da aynı şekilde dolandırdığını iddia etmişti.

Bir başka genç kadın da daha önce Önder Deniz Kolgu tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ileri sürmüştü.

ÖNDER DENİZ KOLGU KİMDİR?

28 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Deniz Kolgu, profesyonel futbol hayatına Çerkezköyspor kulübünde başladı. 16 Kasım 1991 tarihinde ise, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye 3. Ligi maçında, ilk maçına çıktı.

13 Eylül 1992'de, Tekirdağspor ile oynanan 3. Lig karşılaşmasında ilk golünü attı. 1994-95 sezonu öncesinde, Türkiye 2. Ligi ekiplerinden Orduspor'a transfer olan, bir sezon sezon mor-beyazlı ekipte forma giyen Kolgu, 1995-96 sezonu başlamadan önce Bursaspor ile sözleşme imzaladı.

11 Şubat 1996 tarihinde, Trabzonspor karşısında ilk kez Türkiye 1. Ligi'nde maça çıktı, 25 Ocak 1998'de Galatasaray'a karşı Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki ilk golünü attı.

HEPATİT B TEDAVİSİ GÖRDÜ

1998-99 sezonu ortasında, Ankaragücü'ne kiralanan ve yarım sezon sarı-lacivertli takımda forma giyen Kolgu, 2000-01 sezonu başında, Göztepe'ye kiralanmış, İzmir ekibinde Türkiye 2. Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Göztepe'de forma giydiği dönemde Hepatit B'ye yakalandı ve tedavi edildi.

2001-02 sezonu başında, dönemin Bursaspor teknik direktörü Jörg Berger ile anlaşmazlık yaşadığı için sözleşmesi fesh edildi.

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra, Diyarbakırspor ile anlaşan, iki sezon Diyarbakır ekibinde forma giydikten sonra, 2003-04 sezonunda Manisaspor'a transfer olan Kolgu, 2004 yılında, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetmiştir.

Manisaspor'dan ayrıldıktan sonra, Azerbaycan Premyer Ligası ekiplerinden Hazar Lenkeran ile anlaştı ve ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi. Bir sezon Rasim Kara'nın teknik direktörlüğünde, vatandaşları Oktay Derelioğlu, Mesut Kumcuoğlu ve Tunç Kip ile birlikte forma giydi.

Ertesi sezon, bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Ankaragücü ile anlaşmış ve yeniden Türkiye'ye döndü. Yarım sezon Ankaragücü forması giydikten sonra, sezon ortasında sözleşmesi feshedildi

Bunun üzerine, serbest kalan Kolgu, 2. Lig A Kategorisi ekiplerinden Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Sakarya ekibinden ayrılarak ve Kocaelispor'a transfer oldu. 2006-07 sezonunun ilk devresi tamamlanmadan, Kolgu'nun sözleşmesi feshedildi. Aynı sezon, İstanbulspor ile anlaştı ve sarı-siyahlılarda yarım sezon forma giydi.

BOZÜYÜKSPOR'DAN SONRA FUTBOLU BIRAKTI

2007-08 sezonu başında, 2. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu ve bir sezon kırmızı-beyazlılarda forma giydi. Sezon sonunda takımdan ayrılmıştır. 2008-09 sezonunda kısa süreliğine Alibeyköyspor ve Bozüyükspor'da forma giydikten sonra futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

Kolgu, futbolculuğu bıraktıktan sonra, 2010-11 sezonu öncesinde İstanbul'da bulunan amatör kulüplerden Yoncaspor'un teknik direktörü oldu. 2012 yılında bir diğer amatör kulüp olan Çekmeköyspor'un başına geçmişti. Aralık 2012'de, 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Ertekin'in yardımcısı oldu.

Kırmızı-beyazlılar, 2012-13 sezonunda 1. Lig'e, 2013-14 sezonunda Süper Lig'e yükselti. 2014-15 sezonunda Balıkesirspor'un Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar üzerine, Kasım 2014'te Ertekin ve teknik ekibi istifa etti. Ertekin'in istifasından sonra, teknik direktörlük için adı geçmiş, fakat göreve getirilmedi.

Aynı sezon, Kocaeli Birlikspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Ertekin'in yardımcılığı görevini üstlendi. 2015-16 sezonu öncesinde, 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un başına geçmiştir. 2018-19 sezonu başında Körfez SK'nın teknik direktörlük görevine getirildi.