Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Kaçan kurbanlığın peşinden giden ve 3 günün sonunda cansız bedeni bulunan Onur Alp Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi tespit edildi.

Ankara'da yaşayan tıp öğrencisi Onur Alp Eker, bayram günü kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolmuştu.

Eker'in, arama çalışmalarının 3'üncü gününde dere kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı.

19 yaşındaki Eker'in ölümüne ilişkin ilk rapor tamamlandı.

VÜCUDUNDAN ARI İĞNELERİ ÇIKTI

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede, Eker'in vücudunda çok sayıda iğne izi ve şişlikler olduğu belirlendi. Ön otopsi raporunda şişliklerin arı sokması sonucu olduğu tespit edildi. Ayrıca Eker'in vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı da belirlendi.

Eker'in bulunduğu bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Genç çocuğun vücudundan alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Emniyet ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.