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    Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

    Çankaya'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği için müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olan 5 kişiden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:27
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    Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle öldürülen Onur Şener cinayetinde, soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

    Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi.

    Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi, müzisyenle tartışmaya başladı.

    Cam parçalarıyla öldürdüler

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

    Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı #1

    5 kişiden 3'ü tutuklandı

    Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

    Şüpheliler, sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı #2


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