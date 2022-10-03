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Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Çankaya'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği için müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olan 5 kişiden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi.