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    Onur Şener cinayetinde tutuklu müfettiş yardımcıları kamu görevinden uzaklaştırıldı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
    • 04.10.2022 - 22:08
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    Onur Şener cinayetinde tutuklu müfettiş yardımcıları kamu görevinden uzaklaştırıldı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle öldürülen Onur Şener cinayetinde, soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

    Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi, müzisyenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    3 kişi tutuklandı

    Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama

    Tutuklananların arasında bulunan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişi yardımcısı olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında açıklama yaptı.

    Kamu görevinden alındılar

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda adı geçen, isimlerin 2012 yılında KPSS ile Bakanlığa iş müfettişi yardımcısı olarak atandıklarını başlatılan tahkikat sonucunda İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

    Onur Şener cinayetinde tutuklu müfettiş yardımcıları kamu görevinden uzaklaştırıldı #1

    Onur Şener cinayetinde tutuklu müfettiş yardımcıları kamu görevinden uzaklaştırıldı #2

    Onur Şener cinayetinde tutuklu müfettiş yardımcıları kamu görevinden uzaklaştırıldı #3


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