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    Ordu-Giresun Havaalanı, 6 milyon yolcuya hizmet verdi

    Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanından yaklaşık 6 milyon yolcu yararlandı.
    • 24.05.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:57
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    Ordu-Giresun Havaalanı, 6 milyon yolcuya hizmet verdi

    Türkiye ve Avrupa’nın deniz doldurularak inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı 7. yılına girdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Ordu-Giresun Havalimanı’nın hizmete girdiği 22 Mayıs 2015 tarihinden 22 Mayıs 2022’ye kadar; iç hatlarda 5 milyon 763 bin 659, dış hatlarda 161 bin 30 olmak üzere toplamda 5 milyon 924 bin 689 yolcuya hizmet verildi.

    İç hatlarda 44 bin, dış hatlarda ise bin 416 uçuş gerçekleşti

    İHA'ya göre söz konusu dönemde Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 44 bin 414, dış hatlarda bin 416 olmak üzere toplam 45 bin 830’e ulaştı.

    Ordu-Giresun Havaalanı, 6 milyon yolcuya hizmet verdi #1

    Ordu-Giresun Havaalanı, 6 milyon yolcuya hizmet verdi #2


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