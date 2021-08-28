Ordu'da 14 yaşındaki çocuk, annesini ve ağabeyini öldürdü

Fındık bahçesine gitme nedeniyle çıkan aile kavgasında 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini silahla oldurdu. Babanın ise durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Tokat Niksar'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan’a geldi.

Tepe Mahallesi'ndeki bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları F.Y. arasında fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesi ne ateş etti.

İLK OLARAK ANNE VE ANNEANNE HAYATINI KABETTİ

Olay sonrası anne Rahime Y. ve anneanne Cennet Gerdek olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Y. ve baba C.Y. ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.





AĞABEY DE ÖLDÜ, BABANIN DURUMU KRİTİK

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine götürülen ağabey Murat Y. da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.