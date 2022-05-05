Ordu’da 2 ton kaçak et gömülerek imha edildi

İl dışından kaçak getirildiği belirlenen sahte mühürlü 2 ton eti zabıta ekipleri imha etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde et ve tavuk satışı yapan iş yerlerine denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, il dışından kaçak olarak gelen mühürsüz ve sahte mühürlü 2 ton et tespit etti.

Tespit edilen 2 ton karkas et ve tavuğa el koyarak savcılık kararı ile imha etti.

Vatandaşlar uyarıldı

Denetimler sonucunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre vatandaşların, et alırken üzerinde mühür olup olmadığı ve etin nerelerde kesildiğine dikkat etmeleri istendi.

İHA'nın haberine göre; yapılan denetimlerin 19 ilçede aralıksız devam edileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların şikâyetlerini 153 Zabıta Hattı ile Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve Alo 174 Gıda hattını arayarak iletebilecekleri ifade edildi.



