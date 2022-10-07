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    Ordu'da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu

    Sağlık ocağına götürmediği bebeği için kayıp ihbarında bulunan anne gözaltına alındı. 26 yaşındaki kadın, emzirirken boğulduğunu iddia ettiği bebeğini bahçeye gömdüğünü itiraf etti.
    • 07.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 15:39
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    Ordu'da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Bilge Ç., dün akşam 20 günlük bebeğinin yeni doğum rutin kontrollerinin yapılması adına aile hekimliği tarafından sağlık ocağına çağırıldı.

    Bebeği sağlık ocağına götürmeyen Bilge Ç., karakola gidip kayıp ihbarında bulundu.

    İnceleme başlatan polis ekipleri, herhangi bir iz bulamayınca araştırma daha çok derinleştirildi.

    Bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti

    Polis, bunun üzerine anne Bilge Ç.'yi gözaltına aldı.

    Bilge Ç., sorgusunda bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

    Evin bahçesinde arama yapan ekipler, 20 günlük olduğu tespit edilen ve cinsiyeti kız olan bebeğin cesedini bahçede gömülü buldu.

    Otopsi için hastaneye götürülen bebek, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ordu da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu #1

    Emzirirken boğulduğunu iddia etti

    Bilge Ç.'nin karakolda verdiği ifadesinde; evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bebeğini emzirirken sütten boğulduğunu  ve nefes almayan bebeğin cansız bedenini evinin bahçesine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

    Şüpheli anne, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ordu da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu #2

    Bilge Ç.'nin kız kardeşi de işin içinde olduğu şüphesiyle sorguya çekildi

    Bilge Ç.'nin olay sırasında yalnız olmadığı, kız kardeşinin de işin içinde olup ona yardım ettiği ve bu şüphe ile gözaltına alındığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre, kız kardeş polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Bahçeye gömülen bebeğin kesin ölüm nedeni ise  Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporun ardından belli olacak.

    Ordu da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu #3

    Ordu da 20 günlük bebeğini bahçeye gömdü, kayıp ihbarında bulundu #4


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