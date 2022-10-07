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    Ordu'da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı

    Ordu Altınordu'da 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömen Bilge Çapa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 07.10.2022 - 20:09
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    Ordu'da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Bilge Çapa, dün akşam 20 günlük bebeğinin yeni doğum rutin kontrollerinin yapılması adına aile hekimliği tarafından sağlık ocağına çağırıldı.

    Bebeği sağlık ocağına götürmeyen Bilge Çapa, karakola gidip kayıp ihbarında bulundu.

    İnceleme başlatan polis ekipleri, herhangi bir iz bulamayınca araştırma daha çok derinleştirildi.

    Bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti

    Polis, bunun üzerine anne Bilge Çapa'yı gözaltına aldı. Bilge Çapa, sorgusunda bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  26 yaşındaki Bilge Çapa, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Ordu da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı #1

    Ordu da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı #2

    Ordu da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı #3

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    Ordu da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı #5

    Ordu da 20 günlük bebeğini fındık bahçesine gömen kadın tutuklandı #6

     


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