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- Ordu'da 4 yıl önce kazada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti
Ordu'da 4 yıl önce kazada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti
2017 yılında otomobilinin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 4 yıldır tedavi gören Tufan Aşçı, hayatını kaybetti.
- AA
- 29.12.2021 - 05:37
Altınordu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Tufan Aşcı, 1 Nisan 2017'de kullandığı otomobil ile rıhtım bölgesinde denize düştü.
6 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ
Ağır yaralı olarak denizden çıkarılan Aşcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşcı, oksijen yetersizliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinin ardından hastaneden çıkarılan ve tedavisine evde devam edilen Aşcı’nın durumu zaman zaman ağırlaştı.
4 YIL SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Aşcı, yaklaşık 4 yıldır süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Aşcı'nın cenazesi, bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.