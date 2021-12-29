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    Ordu'da 4 yıl önce kazada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti

    2017 yılında otomobilinin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 4 yıldır tedavi gören Tufan Aşçı, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.12.2021 - 05:37
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    Ordu'da 4 yıl önce kazada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti

    Altınordu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Tufan Aşcı, 1 Nisan 2017'de kullandığı otomobil ile rıhtım bölgesinde denize düştü.

    6 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

    Ağır yaralı olarak denizden çıkarılan Aşcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşcı, oksijen yetersizliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

    Yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinin ardından hastaneden çıkarılan ve tedavisine evde devam edilen Aşcı’nın durumu zaman zaman ağırlaştı.

    4 YIL SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Aşcı, yaklaşık 4 yıldır süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Aşcı'nın cenazesi, bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.

    Ordu da 4 yıl önce kazada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti #1

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