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- Ordu'da 5 yaşındaki Yasin’e minibüs çarptı
Ordu'da 5 yaşındaki Yasin’e minibüs çarptı
Çarpmanın etkisiyle yolun ortasında can veren minik Yasin’in yakınları acı haberle birlikte sinir krizi geçirdi. Minibüs sürücü ise gözaltına alındı.
- DHA
- 27.06.2021 - 09:16
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Duayeri Mahallesi'nde Nevzat Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden önüne çıkan 5 yaşındaki Yasin Serin'e çarptı.
Yasin Serin, olay yerinde yaşamını kaybetti.
Acı haber üzerine kaza yerine gelip, sinir krizi geçiren Serin'in yakınları, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücüyü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.