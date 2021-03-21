Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ordu’da bir apartmanın 6’ncı katından düşen ve ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran isimli çocuk, 11 katlı apartmanın 6’ncı katının merdiven boşluğundaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Duran’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.