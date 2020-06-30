Ordu'da 9'uncu kez alkollü yakalandı

Daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.’nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontrolde, 43 yaşındaki sürücü D.E.’nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi.

93 YAŞINA KADAR KULLANAMAYACAK

9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu. 93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6 bin 147 TL ceza uygulandı.

Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.