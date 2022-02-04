Ordu'da ahşap ev yandı: 8 aylık bebek ve ağabeyi can verdi

Korgan ilçesinde anne ve babasının evde bulunmadığı 8 aylık bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi'nde tüp patlaması sonucu barakaya benzer ahşap bir evde yangın çıktı.

Bu sırada ise dini nikahlı birlikte yaşayan hamile Filiz Koçak ve Selami Alantepe, hastanedeyken evde çıkan yangına mücahale etmeye çalışan baba, başarılı olamadı.

8 AYLIK BEBEK VE 3 YAŞINDAKİ AĞABEYİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıktığı esnada beşikte uyuduğu öğrenilen 8 aylık Yaman Alantepe ile ağabeyi Eymen Alantepe, alevlerin arasında kalarak can verdi.

Bölgedekiler, tek odalı ahşap evin etrafında naylon branda çevrili olduğunu, bu nedenle alevlerin hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti.

BEŞİKLE BİRLİKTE KURTARMAK İSTEDİ, BAŞARILI OLAMADI

Hayatını kaybeden çocukların amcası Turan Alnatepe, “Ben buraya sabah kız çocuğumu göndermiştim, yengemin de kontrolü vardı. Bir anda benim çocuğum geldi ve evin yandığını söyledi, ‘çocuklar yanıyor baba koş’ dedi. Ben de hemen geldim ama yangına yaklaşamadık. O nedenle kurtaramadık, çocuklar yandı. Yangın televizyon ve tüpten çıkmış olabilir. Ev tek gözlü olduğu için dışı da branda ile sarılıydı. Yetkili yerlere başvurdular ancak evleri yapılmadı. Sonrasında da başlarına bu iş geldi. Sahip çıkılsaydı belki de bu şekilde olmazdı, iki gözlü ev olsaydı belki diğer odaya kaçardı. Biraderim, 8 aylık çocuğu beşikle birlikte almaya kalkmış ama biraz çekmiş ama kurtaramamış. Allah rahmet eylesin, acımız çok büyük" dedi.

"TELEVİZYONLARDAN DUYARDIK, BAŞIMIZA GELDİ"

Çocukların halası Fatma Çeşte ise, “Kardeşimin eşi hamileydi, doktora gitmişti. O sırada yangın çıkmış ve kurtaramamışlar. Çocuklar hayatını kaybetti. Birisi 8 aylıktı, diğeri 3 yaşındaydı. Bu olayları televizyonlardan duyardık, bizim başımıza da geldi” şeklinde konuştu.

"İKİ YAVRUMUZ YANARAK CAN VERDİ"

Tepealan Mahalle Muhtarı Mevlüt Bozkurt, “Saat 10.00 gibi baba beni aradı ve durumu söyledi. Geldiğimizde ev yanmıştı ve bilgi verdik. İki yavrumuz burada yanarak can verdi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay yerinde savcılık incelemelerinin ardından, çocukların cenazelerinden kalan buluntular otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.