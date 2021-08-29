Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi

Fındık toplama tartışmasında aile bireylerine kurşun yağdıran ve 3’ünün ölümüne neden 14 yaşındaki zanlının ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını söylediği öğrenildi.

Ordu’nun Korgan ilçesi Tepe Mahallesi ikamet eden 14 yaşındaki F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

F.Y. de tartışma üzerine polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı.

Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı’yı (18) da yaraladı.

Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen’in (4) ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.

POLİS BABA FINDIK HASADI İÇİN TOKAT’TAN GELDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.

Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

“ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR”

Gözaltına alınan F.Y.’nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Avukat talebinde bulunan F.Y.’nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.

Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y.’nin, “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyordum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyordu. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyordum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyordum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı.” dediği öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.