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    Ordu'da anne, bebeğinin cesedini 23 gün sakladığını itiraf etti

    Tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne, emzirirken öldüğünü öne sürdüğü bebeğin cesedini 23 gün çatıda sakladığının itirafçısı oldu.
    • 09.10.2022 - 19:14
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    Ordu'da anne, bebeğinin cesedini 23 gün sakladığını itiraf etti

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6 Ekim'de toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin tutuklanan anne B.Ç'nin (26), emniyetteki ifadesinde, bebeğini 12 Eylül'de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.

    Anne B.Ç'nin ifadesinde, bir gün sonra eve getirdiği kız bebeğinin 14 Eylül'de emzirirken boğulduğunu, aynı gün çatıya çıkardığı cesedi, 6 Ekim'e kadar burada sakladığını, daha sonra evine yakın yerdeki tarlaya gömdüğünü anlattığı belirtildi.

    İtiraf etti

    Öte yandan anne B.Ç'nin, bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrılması üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu, soruşturmayı derinleştiren polise ifadesi sırasında olayı itiraf ettiği öğrenildi.

    Bebeğin Ordu Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

    Ordu da anne, bebeğinin cesedini 23 gün sakladığını itiraf etti #1

    Ne olmuştu

    Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. (23) gözaltına alınmıştı.

    Adliyeye sevk edilen anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, kız kardeşi B.Ç. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.


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