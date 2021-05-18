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    Ordu'da araç dereye uçtu: 2 ölü

    Virajı alamayan aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:22
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    Ordu'da araç dereye uçtu: 2 ölü

    Ordu’nun Perşembe ilçesi Çeşmeönü mevkisinde Seyfi Gümüş idaresindeki 55 ATR 12 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.

    Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Murat Baş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    MAHALLE MUHTARI ÇIKTI

    Sürücü Seyfi Gümüş'ün, Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahalle Muhtarı olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ordu da araç dereye uçtu: 2 ölü #1

    Ordu da araç dereye uçtu: 2 ölü #2

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