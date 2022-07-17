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    Ordu'da aracın içinde patlayan çakmak 2 kişiyi yaraladı

    Ordu'da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastanelik oldu.
    • 17.07.2022 - 15:59
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    Ordu'da aracın içinde patlayan çakmak 2 kişiyi yaraladı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde askerden yeni geldikleri öğrenilen Caner Şimşek (20) ile dayısının oğlu Berkan Uygun (21) otomobille gezdikten sonra park ettikleri araçta oturup sohbet etmeye başladı.

    Bu sırada Caner Şimşek sigarasını yakmak için çakmağı çaktığı sırada çakmak bir anda bomba gibi patladı.

    Arabanın içinde çakmak patladı

    Aracın içinde alevler içinde kalan Caner Şimşek ile Berkan Uygun çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldular.

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar hastanenin yanık tedavi merkezinde tedavi altına alındılar.

    Kolları ve yüzü yandı

    Caner Şimşek'in alevler içinde kaldığı sırada Berkan Uygun'un da kurtarmak isterken kollarından ve yüzünden yanarak yaralandığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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