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    Ordu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengisini öldürdü

    Ordu'nun Kumru ilçesinde Hikmet Erhan Batır, aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı silahla vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 22:50
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    Ordu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengisini öldürdü

    Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet Erhan Batır ile kardeşi Erdal Batır arasında tartışma çıktı.

    KARDEŞİNİ VE ARAYA GİREN YENGESİNİ VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi evden aldığı tabancayla kardeşi Erhan Batır'ı ve araya girmeye çalışan yengesi Emine Batır'ı ateş etti. Kurşunların isabet ettiği karı-koca yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Erhan Batır ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu da arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengisini öldürdü #1

    Ordu da arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengisini öldürdü #2

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