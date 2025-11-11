Ordu'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Göster Hızlı Özet Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde acı olay... Dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada asansör boşluğuna düştü. HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi genç adam sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İNCELEME BAŞLATILDI Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardında inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri Aydın'da firari hükümlü çift yakayı ele verdi

