Ordu'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 21:52
  • Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
  • Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde acı olay...

Dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada asansör boşluğuna düştü.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

İnşaat işçisi genç adam sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardında inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

