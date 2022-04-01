Petrol
104.78
0.07%
Euro
16.24
-0.09%
Dolar
14.69
0.12%
Altın
908.94
-0.52%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
684.353
0.96%
BTXN Coin
36.52
-2.61%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Ordu'da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı

    Ordu'da kontrolden çıkan otomobil, önce bir yayaya ardından ise yolun kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı

    Samsun-Ordu karayolu, Doğanköy mevkiinde meydana gelen kazada, Mahmut Öztürk idaresindeki 16 V 8956 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 31 NEY 90 plakalı tırın sürücüsü olan Ahmet Karatekin’e çarptı.

    Ardından duramayan otomobil, yine yol kenarında park halinde bulunan QQ 182 XX plakalı tıra saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Mahmut (63) ile eşi Selma Öztürk’ü (63) dışarıya çıkarttı. Yapılan kontrollerde her iki şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kaza nedeniyle yolda bulunan ve otomobilin çarpması ile savrulan, sonrasında ise ağır yaralanan tır sürücüsü Ahmet Karatekin ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, ilk müdahalesinin ardından kentteki bir hastaneye götürüldü.

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #1

    HIZ GÖSTERGESİ 180 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

    Kaza sonrası güvenlik güçleri, Samsun’dan Ordu istikametinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı, bu sırada ise aracın hız göstergesinin yaklaşık 180 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

    Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #2

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #3

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #4

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #5

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #6

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #7

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #8

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #9

    Ordu da aşırı hız kazası: Otomobil tıra çarptı #10


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Türk Sineması'nın usta ismi Ekrem Bora'nın ölüm yıl dönümü
    Kültür Sanat

    Türk Sineması'nın usta ismi Ekrem Bora'nın ölüm yıl dönümü

    Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü
    3. Sayfa

    Bursa'da tavuklarını yiyen köpeği vurup sürükleyerek götürdü

    Görüş Bildir