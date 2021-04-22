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    Ordu'da ayağına ip dolanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti

    Ordu'da ayağına ip dolandığı için uçamayan güvercini vatandaşlar kurtardı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:04
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    Ordu'da ayağına ip dolanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde ayağına ip dolanan ve uçamayan güvercin, vatandaşların çabaları sayesinde kurtarıldı.

    Güvercini yakalayarak ayağındaki ipi kesen vatandaşlar, kuşu doğaya bıraktı.

    Ordu'da ayağına ip dolanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti VİDEO

     

    "YAKALAMAK İÇİN YEM VERDİK"

    Güvercini kurtarmak için seferber olan Mehmet Özbey, kuşun ayağına ip dolandığını fark ettiklerini ve hemen yakalayıp ipi çıkardıklarını anlattı.

    Ordu da ayağına ip dolanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti #1

    Taner Şahin ise, "Hayvanı yakalamak için kuşa yem verdik ve sonra yakaladık. Çok hassas bir şekilde ayağındaki ipi almayı başardık. Sonra da doğaya saldık." dedi.

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